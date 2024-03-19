Російська армія двічі вдарила авіабомбами по Козачій Лопані на Харківщині

Російська окупаційна армія сьогодні близько 9 години ранку завдала двох ударів контрольованими авіабомбами по Козачій Лопані, що на Харківщині.
Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
"Близько 9-ї години ранку російські терористи завдали два удари контрольованими авіабомбами по Козачій Лопані. Пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, лінії електропередач", – зазначив він.
Поки інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.
- Армія РФ вночі влучила на територію підприємства у Харківській області. Протягом доби від російських атак отримала поранення одна людина.
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- Також армія РФ атакувала ракетами пожежну частину в прикордонному населеному пункті Харківської області. На чергуванні там перебували 11 рятувальників. Травми отримала одна людина – водій-рятувальник.