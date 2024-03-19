Російська армія двічі вдарила авіабомбами по Козачій Лопані на Харківщині

Російська окупаційна армія сьогодні близько 9 години ранку завдала двох ударів контрольованими авіабомбами по Козачій Лопані, що на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Близько 9-ї години ранку російські терористи завдали два удари контрольованими авіабомбами по Козачій Лопані. Пошкоджень зазнали декілька приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, лінії електропередач", – зазначив він.

Поки інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.