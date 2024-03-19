Воронеж заявив про атаку дронів, в Бєлгородській області був вибух

Російське міністерство, як завжди у своїх повідомленнях, все "збило".

Мер російського міста Воронеж Вадим Кстенін заявив, що вночі населений пункт атакували дрони. За його словами, пошкоджено дві багатоповерхівки, а поранених немає.

Російське міністерство оборони вранці запевнило, що росіяни нейтралізували один БпЛА над Воронезькою областю і один над Бєлгородською. Однак судячи з фото в мережі, в Бєлгородській вибух таки був.

Вибухи на російській території тепер лунають регулярно. Об'єктами атак стають військові цілі, в тому числі нафтопереробні заводи, які забезпечують паливом техніку окупантів.

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Окрім того, в Бєлгородській області розгорнули діяльність російські добровольці, що воюють на боці України. Вони атакують там військові цілі, при цьому дають можливість цивільним вчасно евакуюватися.