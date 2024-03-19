На Одещині знищили два розвідувальні дрони ворога

На території Одеської області військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України знищили 2 розвідувальні дрони окупантів.
Про це повідомили у ВМС.
"В ніч з 18 на 19 березня на Одещині силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито 2 ворожі розвідувальні дрони", – йдеться у повідомленні.
- 17 березня у Кривому Розі сили ППО збили два російські шахеди, уламки яких впали на п'ятиповерхівку. Унаслідок падіння пошкоджено дах будинку, а самі квартири цілі. Ніхто не постраждав.
- Також в ніч на 18 березня Хмельницьку область атакував російський безпілотник “Shahed”.Сили Протиповітряної оборони ЗСУ знешкодили дрон, але внаслідок атаки постраждала жителька області 1976 року народження.