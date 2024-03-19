Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Авдіївська призма
Авдіївська призма
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині знищили два розвідувальні дрони ворога

Знищили безпілотники в ніч на 19 березня.

На Одещині знищили два розвідувальні дрони ворога
Військові ЗСУ
Фото: Генштаб

На території Одеської області військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України знищили 2 розвідувальні дрони окупантів.

Про це повідомили у ВМС.

"В ніч з 18 на 19 березня на Одещині силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито 2 ворожі розвідувальні дрони", – йдеться у повідомленні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies