На Одещині знищили два розвідувальні дрони ворога

Знищили безпілотники в ніч на 19 березня.

На території Одеської області військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України знищили 2 розвідувальні дрони окупантів.

Про це повідомили у ВМС.

"В ніч з 18 на 19 березня на Одещині силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито 2 ворожі розвідувальні дрони", – йдеться у повідомленні.