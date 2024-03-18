Хмельниччину вночі атакував “шахед”, постраждала жінка

Також пошкоджено приватний будинок.

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Сьогодні вночі Хмельницьку область атакував російський безпілотник “Shahed”, повідомив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Сили Протиповітряної оборони ЗСУ знешкодили дрон, але внаслідок атаки постраждала жителька області 1976 року народження.

Жінку госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя. Надається медична допомога.

“Загрози її життю немає”, − зазначив Тюрін.

Крім того, є пошкодження приватного будинку.