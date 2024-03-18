Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
На Кіпрі українки взяли участь у карнавалі в костюмах Мавки
На Кіпрі українки взяли участь у карнавалі в костюмах Мавки
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Помер екснардеп Геннадій Москаль
Помер екснардеп Геннадій Москаль
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
ГоловнаСуспільствоВійна

Хмельниччину вночі атакував “шахед”, постраждала жінка

Також пошкоджено приватний будинок.

Хмельниччину вночі атакував “шахед”, постраждала жінка
Фото: itc.ua

Сьогодні вночі Хмельницьку область атакував російський безпілотник “Shahed”, повідомив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Сили Протиповітряної оборони ЗСУ знешкодили дрон, але внаслідок атаки постраждала жителька області 1976 року народження. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Жінку госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя. Надається медична допомога. 

“Загрози її життю немає”, − зазначив Тюрін. 

Крім того, є пошкодження приватного будинку.

  • 6 березня у межах Хмельницькій області сили ППО збили шість безпілотників. Унаслідок російської атаки є пошкодження об'єкта інфраструктури й приватного будинку.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies