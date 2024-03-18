СБУ затримала родичів, які допомагали РФ готувати ракетні удари по Київщині і ховали останки рашистів

Завербовані ФСБ батько і син “зливали” геолокації базування Сил оборони й координати цехів, де виробляли українські безпілотники.

СБУ затримала сім’ю зрадників, які на замовлення ФСБ готували ракетні удари Україні та ховали останки загиблих росіян під Києвом.

Про це йдеться у пресрелізі служби.

Завербовані батько і син готували ракетні удари РФ по столичному регіону.

Вони “зливали” геолокації базування Сил оборони, зокрема військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники.

За наведенням фігурантів загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах.

Однак Служба безпеки зірвала ворожі наміри. Унаслідок спецоперації на Київщині обох агентів викрили, задокументували їхні злочинні дії і затримали. Синхронно з цим убезпечили підрозділи ЗСУ та виробничі потужності оборонно-промислового комплексу України.

Окрім того, ці агенти ФСБ виконували специфічне завдання російської спецслужби – шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ. Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили.

Після цього вони направляли до ФСБ відповідний “фотозвіт” із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків.

Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після звільнення їх дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, який звернув увагу на зрадників після антиукраїнських коментарів у YouTube.

На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання “Ахмат”.

За відпрацьовані завдання зрадники отримували гроші від загарбників на власні банківські картки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення.