Дрони СБУ атакували одразу три заводи в Самарській області, – джерело

До ранкової атаки на нафтопереробні заводи у Сизрані Самарської області РФ причетні дрони СБУ. Українські безпілотники атакували одразу три великих НПЗ "Роснєфті": Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський, – повідомляють джерела Lb.ua.

Наші джерела підтвердили, що нічна атака на російські НПЗ була результативною.

Ударні дрони СБУ відпрацювали по трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" в Самарській області. Мова йде про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

"СБУ продовжує реалізацію стратегії з підриву економічного потенціалу рф, який дозволяє їй вести війну в Україні. Сезон «бавовни» на російських НПЗ в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку рф", – повідомляє джерело.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці невідомі безпілотники атакували одразу два НПЗ у Самарській області РФ. На території заводів виникла пожежа, горить установка з переробки нафтопродуктів.