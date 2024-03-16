Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
УП знайшла ймовірно пов'язаний із нардепом Тищенком бізнес в Ужгороді
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві рівень води у Дніпрі піднявся до максимуму з початку року

Рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий).

У Києві рівень води у Дніпрі піднявся до максимуму з початку року
Ілюстративне фото: річка Дніпро у Києві
Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 16 березня, в межах Києва рівень Дніпра піднявся до абсолютного максимуму з початку 2024 року. Аварійних підтоплень у місті не зафіксовано

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Рівень Дніпра в межах Києва піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року. Станом на 16.03.2014, він зафіксований на відмітці 601 см над "0" поста. Температура води - 3,9 град. С. Згідно даних моніторингу, за останні 7 днів рівень Дніпра в межах столиці зріс на понад 60 см. При чому спостерігається значне коливання води протягом доби. Наприклад, 14-го березня він змінювався від 620 см до 577 см, але на час фіксації становив 583 см", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підйом рівня води та такі значні коливання відбуваються внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля. Тому спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий).

Станом на 16 березня аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою. 

Нагадаємо, що за прогнозами Укргідрометцентру, щонайменше до 19-го березня рівень Дніпра в Києві утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Про підвищення рівня води в Дніпрі у Києві та Бориспільському районі Київської області вже попереджали в період з 22 по 27 лютого та з 5 по 7 березня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies