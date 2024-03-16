У Києві рівень води у Дніпрі піднявся до максимуму з початку року

Сьогодні, 16 березня, в межах Києва рівень Дніпра піднявся до абсолютного максимуму з початку 2024 року. Аварійних підтоплень у місті не зафіксовано

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Рівень Дніпра в межах Києва піднявся до свого абсолютного максимуму з початку 2024 року. Станом на 16.03.2014, він зафіксований на відмітці 601 см над "0" поста. Температура води - 3,9 град. С. Згідно даних моніторингу, за останні 7 днів рівень Дніпра в межах столиці зріс на понад 60 см. При чому спостерігається значне коливання води протягом доби. Наприклад, 14-го березня він змінювався від 620 см до 577 см, але на час фіксації становив 583 см", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підйом рівня води та такі значні коливання відбуваються внаслідок збільшення скидів води з Київського водосховища через пропуск весняного водопілля. Тому спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ І (жовтий).

Станом на 16 березня аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою.

Нагадаємо, що за прогнозами Укргідрометцентру, щонайменше до 19-го березня рівень Дніпра в Києві утримуватиметься вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій.

Про підвищення рівня води в Дніпрі у Києві та Бориспільському районі Київської області вже попереджали в період з 22 по 27 лютого та з 5 по 7 березня.