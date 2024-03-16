За добу Сили оборони півдня знищили ворожий "Муром-М" та майже 120 окупантів

Впродовж доби на півдні Сили оборони знищили 117 окупантів, комплекс відеоспостереження “Муром-М”, 11 одиниць авто-бронетехніки, 2 польових пункти боєпостачання та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів противника.
Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня.
Протягом доби росіяни втратили:
- 117 військових;
- 1 танк;
- 2 гармати, у т.ч. протитанкову;
- 5 мінометів;
- 1 портативний комплекс радіоелектронної боротьби;
- 1 комплекс відеоспостереження “Муром-М”;
- 11 одиниць авто-бронетехніки.
Знищено 2 польових пункти боєпостачання та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів противника.
"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", – пишуть у пресслужбі.