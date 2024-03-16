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За добу Сили оборони півдня знищили ворожий "Муром-М" та майже 120 окупантів

Також Сили оборони знищили 2 польових пункти боєпостачання та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів противника.

За добу Сили оборони півдня знищили ворожий "Муром-М" та майже 120 окупантів
Фото: Сили оборони півдня

Впродовж доби на півдні Сили оборони знищили 117 окупантів, комплекс відеоспостереження “Муром-М”, 11 одиниць авто-бронетехніки, 2 польових пункти боєпостачання та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів противника.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня.

Протягом доби росіяни втратили:

  • 117 військових;
  • 1 танк;
  • 2 гармати, у т.ч. протитанкову;
  • 5 мінометів;
  • 1 портативний комплекс радіоелектронної боротьби;
  • 1 комплекс відеоспостереження “Муром-М”;
  • 11 одиниць авто-бронетехніки.

Знищено 2 польових пункти боєпостачання та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів противника.

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", – пишуть у пресслужбі.

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