За добу Сили оборони півдня знищили ворожий "Муром-М" та майже 120 окупантів

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", – пишуть у пресслужбі.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня.

Впродовж доби на півдні Сили оборони знищили 117 окупантів, комплекс відеоспостереження “Муром-М”, 11 одиниць авто-бронетехніки, 2 польових пункти боєпостачання та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів противника.

Також Сили оборони знищили 2 польових пункти боєпостачання та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів противника.

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