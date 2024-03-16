Під час "голосування" на "виборах" у Скадовську пролунав вибух

15 березня біля так званої "виборчої дільниці" на центральній площі тимчасово окупованого Скадовська в момент патрулювання окупаційних сил пролунав вибух.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"15 березня, близько 15:00, поруч з “виборчою дільницею” на центральній площі тимчасово окупованого Скадовська пролунав вибух в момент патрулювання окупаційних сил. Внаслідок успішної диверсії руху опору п’ятеро окупантів відправились до шпиталю", – пишуть у спротиві.

Післ вибуху на "дільниці", окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення “виборів” в місті, дозволивши лише “голосування” за місцем проживання.