Росіяни агітують українців на ТОТ підписувати контракт із ЗС РФ

На тимчасово окупованих територіях України росіяни проводять рекрутинг українців. Окупанти агітують чоловіків йти на війну проти Батьківщини, повідомляють у Центрі нацспротиву.

"На ТОТ Сходу України та Криму росіяни агітують чоловіків вступати до лав зс рф й укладати контракти. У випадку Криму, контрактами заманюють місцевих строковиків", – пишуть у спротиві.

Що цікаво, грошові виплати для українців за підпис контракту із ЗС РФ менше, ніж в інших регіонах Росії.

"Якщо у москві це 805 тисяч рублів, а в Ленінградській області чи, Краснодарському краю – від 500 до 600 тисяч рублів, то на для українців це менше ніж 200 тисяч.

Таким чином ворог не лише порушує міжнародне право, а й має намір набрати дешеву живу силу на війну шляхом створення гуманітарної кризи на захоплених землях", – додають у Нацспротиві.

Центр національного спротиву закликає українців ігнорувати ініціативи окупантів й у випадку укладання контракту здаватись в полон при першій можливості зберегти своє життя.