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Росіяни агітують українців на ТОТ підписувати контракт із ЗС РФ

Ворог намагається набрати дешеву живу силу на війну шляхом створення гуманітарної кризи на захоплених землях.

Росіяни агітують українців на ТОТ підписувати контракт із ЗС РФ
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України росіяни проводять рекрутинг українців. Окупанти агітують чоловіків йти на війну проти Батьківщини, повідомляють у Центрі нацспротиву.

"На ТОТ Сходу України та Криму росіяни агітують чоловіків вступати до лав зс рф й укладати контракти. У випадку Криму, контрактами заманюють місцевих строковиків", – пишуть у спротиві.  

Що цікаво, грошові виплати для українців за підпис контракту із ЗС РФ менше, ніж в інших регіонах Росії. 

"Якщо у москві це 805 тисяч рублів, а в Ленінградській області чи, Краснодарському краю – від 500 до 600 тисяч рублів, то на для українців це менше ніж 200 тисяч.

Таким чином ворог не лише порушує міжнародне право, а й має намір набрати дешеву живу силу на війну шляхом створення гуманітарної кризи на захоплених землях", – додають у Нацспротиві.

Центр національного спротиву закликає українців ігнорувати ініціативи окупантів й у випадку укладання контракту здаватись в полон при першій можливості зберегти своє життя.

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