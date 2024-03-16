"Росатом" співпрацює з французькою "Framatome SA" над створенням ядерного палива, – Bloomberg

Контроль Росії над ланцюжком постачання ядерної енергії посилюється, і її останнє підприємство з постачання ядерного палива для європейських реакторів викликає обурення в країні, яка відвернулася від цієї технології. Тисячі німців обурюються планами підконтрольної Кремлю корпорації "Росатом" у своїй країні, пише Bloomberg.

Ядерний гігант РФ співпрацює з французькою державною компанією Framatome SA для виробництва палива, необхідного для реакторів, які виробляють електроенергію для 100 мільйонів жителів Східної Європи. Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина досі використовують російські технології.

Така ситуація, на думку Bloomberg, показує вплив Кремля

Цей гамбіт показує, що вплив Кремля на ядерні ринки, який не припиняється навіть через два роки після вторгнення в Україну, а нові дані свідчать про рекордну торгівлю в 2023 році. Поки президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон обмінюються військовими погрозами, інженери обох країн обговорюють спільне майбутнє атомної галузі.

"Путін тихо радіє... Це зробить Європу ще більш залежною від Росії в енергетичній політиці та посилить геополітичний вплив Кремля", — каже співголова російської екологічної організації "Екозахист" Владімір Сливяк.

Передбачуване виробництво здійснюватиметься на заводі Framatome в німецькому місті Лінген, де понад 10 тисяч людей висловили свою незгоду. Минулого року французька компанія створила спільне підприємство з російською паливною компанією "ТВЕЛ", і ця нова структура домагається дозволу уряду Німеччини на передачу технологій у місто.

Фабрика Framatome в Лінгені вже виробляє паливо для неросійських реакторів, включаючи Sizewell B у Великобританії, Doel у Бельгії та Ringhals у Швеції. За звичайних обставин французька заявка була б відхилена.

Завдяки партнерству з Росією Framatome сподівається прискорити комерціалізацію палива для ВВЕР, оскільки воно буде ідентичним тому, яке "Росатом" постачає в Чехію, Болгарію та Словаччину. Це означає, що воно не потребуватиме жодних нових "технічних чи юридичних" дозволів від регуляторів безпеки, заявили в компанії.

Але передчасний розрив зв'язків може поставити під загрозу роботу більш ніж десятка реакторів ВВЕР радянської конструкції, які виробляють безвуглецеву електроенергію.

"Ми повинні зменшити вплив Росії на енергетичний сектор", – сказав місцевий міністр Крістіан Мейєр.

За його словами, він консультуватиметься з федеральною владою в Берліні щодо потенційних проблем безпеки.

Країни Східної Європи, які все ще покладаються на "ТВЕЛ", шукають альтернативних постачальників з моменту вторгнення. Але передчасний розрив зв'язків може поставити під загрозу роботу більш ніж десятка реакторів ВВЕР радянської конструкції, які виробляють безвуглецеву електроенергію.

Також, за даними ООН, Франція імпортувала майже 1 мільярд доларів російського низькозбагаченого урану протягом останніх п’яти років, а державна Orano SA відправляла уранові відходи на сибірський завод для переробки в 2021-2022 роках.