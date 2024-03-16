Окупанти продовжують застосовувати тактичну авіацію в районі Роботиного, – ЗСУ

Окупанти не припиняють аеророзвідку навіть за складних погодних умов і тиснуть артилерійськими обстрілами.

Ворог продовжує застосовувати в районі Роботиного Запорізької області тактичну авіацію. Лише за минулу добу ворог здійснив сім безуспішних штурмів.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня.

"В операційній зоні Сил оборони півдня продовжується щоденна контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій", – ідеться в повідомленні.

Ворог зазнав суттєвих втрат і відійшов на вихідні позиції. Наші бійці здійснюють комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

"Окупанти не припиняють аеророзвідку навіть за складних погодних умов, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, по Работиному ворог продовжує застосовувати тактичну авіацію і здійснив пуски 2 КАБів", – додають у Силах оборони.