Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Помер екснардеп Геннадій Москаль
Помер екснардеп Геннадій Москаль
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
На Кіпрі українки взяли участь у карнавалі в костюмах Мавки
На Кіпрі українки взяли участь у карнавалі в костюмах Мавки
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора у Кривому Розі уламки російських шахедів впали на п’ятиповерхівку

Пошкоджено дах будинку.

Учора у Кривому Розі уламки російських шахедів впали на п’ятиповерхівку
Фото: Сергій Лисак

Учора пізно ввечері у Кривому Розі сили ППО збили два російські шахеди, уламки яких впали на п'ятиповерхівку. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок падіння пошкоджено дах будинку, а самі квартири цілі. Ніхто не постраждав.

Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя. Аби провести роботи безпечно, вивели майже три десятки мешканців. Тепер уламки знищать. Люди ж вже вдома”, − зазначив голова ОВА. 

Фото: Сергій Лисак

Окрім того, агресор тричі обстрілював Нікопольщину. З артилерії ворог цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Зруйновано приватний будинок, понівечено дві господарські споруди, авто, гаражі та теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін. Загиблих і поранених немає.

  • Вчора Росія била по Нікопольському району Дніпропетровської області з безпілотників та артилерійської зброї. У райцентрі – четверо постраждалих. Чоловіки, які потрапили під ранкову атаку відновлюватимуться вдома. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies