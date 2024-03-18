Учора у Кривому Розі уламки російських шахедів впали на п’ятиповерхівку

Учора пізно ввечері у Кривому Розі сили ППО збили два російські шахеди, уламки яких впали на п'ятиповерхівку.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок падіння пошкоджено дах будинку, а самі квартири цілі. Ніхто не постраждав.
Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали.
“Вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя. Аби провести роботи безпечно, вивели майже три десятки мешканців. Тепер уламки знищать. Люди ж вже вдома”, − зазначив голова ОВА.
Окрім того, агресор тричі обстрілював Нікопольщину. З артилерії ворог цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.
Зруйновано приватний будинок, понівечено дві господарські споруди, авто, гаражі та теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін. Загиблих і поранених немає.
- Вчора Росія била по Нікопольському району Дніпропетровської області з безпілотників та артилерійської зброї. У райцентрі – четверо постраждалих. Чоловіки, які потрапили під ранкову атаку відновлюватимуться вдома.