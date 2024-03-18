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Учора дев'ять областей України зазнали артилерійських ударів ворога, – Генштаб

Росіяни провели 14 ракетних ударів, 75 авіаційних, здійснили 95 обстрілів із РСЗВ.

Учора дев'ять областей України зазнали артилерійських ударів ворога, – Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Розпочалася 754 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. 

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомили у Генштабі.

Російські окупанти атакували Україну 22 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 17. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Лукашівка Чернігівської області, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка Сумської області та обласний центр, Вовчанськ, Гоптівка, Басове Харківської області, Нетайлове, Новоселівка Перша, Шахтарське, Макарівка, Старомайорське Донецької області, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив два безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили три атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. 

На Бахмутському напрямку захисники відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. 

На Авдіївському напрямку захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників у районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. 

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби росіяни здійснили три штурми позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу противника. 

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