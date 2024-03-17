Росія вдарила балістикою по Миколаєву, п'ятеро поранених, — Кім

У неділю, 17 березня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Відомо про влучання, а також про п'ятьох постраждалих.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Оновлення. За інформацією Віталія Кіма кількість постраждалих внаслідок влучань у Миколаєві зросла до п'ятьох.

Міський голові Олександр Сенкевич додає, що пошкоджено "багато приватних будинків — вікна, дахи. Повилітали вікна і в квартирах. Пошкоджені автівки. 5 людей зазнали поранень".

Інформація уточнюється.

За інформацією Кіма, по Миколаєву було два "прильоти", є двоє постраждалих. За його словами, постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

"З місця, що прилетіло по Одесі. І повторний пуск такий же", — повідомив очільник ОВА.