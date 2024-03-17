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У ГУР спростували фейк про збиття гелікоптера “Black Hawk”

Усі борти продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання.

У ГУР спростували фейк про збиття гелікоптера “Black Hawk”
Фото: ru.wikipedia.org

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало інформацію про збиття росіянами гелікоптера “Black Hawk”.

Про це йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідники зазначають, що усі борти “Black Hawk” відомства перебувають в чудовому робочому стані.

Їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання.

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“Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним”, − зазначили у ГУР.

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