У ГУР спростували фейк про збиття гелікоптера “Black Hawk”

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало інформацію про збиття росіянами гелікоптера “Black Hawk”.

Про це йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідники зазначають, що усі борти “Black Hawk” відомства перебувають в чудовому робочому стані.

Їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання.

“Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним”, − зазначили у ГУР.