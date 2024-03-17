В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
В уряді не проти брати 19 % податків з фондів і військових без УБД за отриману допомогу. Пояснюємо, чому це обурило волонтерів
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
Унаслідок атаки на Одесу загинула 21 людина, більше 70 поранено (оновлено)
Помер екснардеп Геннадій Москаль
Помер екснардеп Геннадій Москаль
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Безпілотники атакували ще один російський НПЗ у Краснодарському краї
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Військові частини, ТЦК і навчальні центри отримали новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Шарль Мішель у перший день виборів "привітав" Путіна з “нищівною перемогою”
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, – ОВА (оновлено)
Вчорашній удар по Одесі був наймасовіший за кількістю жертв, – ОВА (оновлено)
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині 12 тисяч абонентів залишилися без води через російський авіаудар

Ворог скинув на Селидове плануючу авіабомбу "УМПБ-Д30СМ"

На Донеччині 12 тисяч абонентів залишилися без води через російський авіаудар
обстріли Донеччини
Фото: МВС України

Російські окупанти в суботу ввечері завдали удару плануючою авіабомбою "УМПБ-Д30СМ" по Селидовому Донецької області.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Поранення дістала 70-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні. Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, навчальний заклад, дві адмінбудівлі та лінію електропередачі. Було знеструмлено водонасосну станцію, без води залишилися понад 12 тисяч абонентів", — ідеться в повідомленні.

Також уночі російські війська атакували Мирноград трьома ракетами.

"Травмовано 86-річну жінку, їй надають медичну допомогу", — зазначається в повідомленні.

Руйнувань зазнали 8 багатоквартирних будинків, три адмінбудівлі, два магазини, два торгові павільйони, комунальне підприємство, цивільні автомобілі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies