Росіяни обстріляли Куп'янський район, постраждала жінка

Російська армія продовжує завдавати ударів по Харківській області. У неділю вранці окупанти скинули КАБ-250 на Золочів, а також обстріляли селище Ківшарівка на Куп'янщині.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"Сьогодні приблизно о 9:00 окупанти обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району. Постраждала 62-річна жінка, у неї гостра реакція на стрес. Пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад. Попередньо, обстріли велись з артилерії та РСЗВ", — ідеться у повідомленні.

По Золочеву Богодухівського району росіяни завдали авіаудар КАБ-250, пошкоджено один житловий будинок. \