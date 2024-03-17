Генштаб ЗСУ: Росіяни намагалися 25 разів прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Загалом протягом доби були 63 бойові зіткнення на фронті.

Протягом доби зафіксували 63 бойові зіткнення. Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 17 березня.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 така: