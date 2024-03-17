Головне за неділю, 17 березня: удари по Сумщині та Миколаєву, імітація виборів у Росії, провокація в Придністров'ї

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 63 бойових зіткнення, ворожі обстріли, Мавки на Кіпрі. Яким запам’ятається 753-й день повномасштабної війни.

Наслідки атаки Росії на Суми 17 березня 2024 року

Президент Володимир Зеленський прокоментував проведення президентських виборів у Росії.

Як сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 17 березня, російський диктатор Володимир Путін "просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно" і "немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу".

Український президент наголосив, що "жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може" і що Путіну місце в Гаазі.

"Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі – саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", - додав Президент.

Докладніше – в новині.

У неділю, 17 березня, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Відомо було про влучання, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Пізніше у МВС поінформували, що кількість поранених внаслідок ворожої сягнула 6 осіб.

Згодом ДСНС оприлюднило інформацію про смерть однієї людини, яка від травм померла у лікарні.

Станом на 20-ту годину було відомо про вісьмох постраждалих, серед яких - дівчинка 2013 року народження.

У силах оборони Півдня зазначають, що росіяни випустили з Криму дві ракети, ймовірно Іскандер-М. Тактика дій ідентична попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин ворог повторив удар в те саме місце.

Росія атакувала місто Конотоп на Сумщині, повідомив міський голова Артем Семеніхін.

За його словами, під обстріл потрапила інфраструктура населеного пункту.

Сумська ОВА згодом повідомила, що пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури Конотопа.

"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - зазначили в адміністрації.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 63 бойові зіткнення.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 17 березня – в нашій новині.

Сили РФ розбомбили центр селища Велика Писарівка Сумської області, повідомила голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова.

"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію", — заявила Бірюкова.

Голова громади додала, що послуги й консультації щодо евакуації надаватимуться фахівцями селищної ради в телефонному й онлайн-режимі. "Прошу не залишатися на території, яку ворог безжально знищує", — додала вона.

“Cибірський батальйон” заявив, що зайшов у населений пункт Горьківський Бєлгородської області Росії.

“Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківський на території РФ”, − зазначено у повідомленні у телеграм-каналі угруповання.

Вони додають, що захопили будівлю місцевої адміністрації. Бійці опублікували фото, де вони стоять на російському прапорі та прапорі Бєлгородської області, тримаючи табличку з будівлі.

Про зайняття населеного пункту повідомив і легіон "Свобода Росії".

Сепаратисти Придністров'я поскаржилися на атаку дрона-камікадзе 17 березня.

Відео наслідків вибуху і прильоту оприлюднили в пропагандистському телеграм-каналі "Перший Придністровський". Обстріл, за словами сепаратистів, стався на території однієї з військових частин у Тирасполі.

Після інциденту у регіон прибули на нараду представники російської ФСБ, повідомляє телеграм-канал "Тирасполь Інфо".

Центр протидії дезінформації при РНБО України назвав інцидент провокацією Кремля.

Бюро реінтеграції Молдови своєю чергою заявило, що не підтверджує інцидент, назвавши його "спробою спровокувати страх і паніку в регіоні".

Докладніше – в новині.

Сьогодні на Кіпрі пройшов Гранд парад – завершальна частина Карнавалу-2024. У ньому взяла участь українська колона.

Українська колона вже вдруге бере участь у кіпріотському карнавалі. Цьогоріч її темою обрали образ “Мавки”: цей анімаційний фільм минулого року вийшов у прокат на Кіпрі і користувався популярністю. Продюсери стрічки дали дозвіл на використання образа.

У колоні також були представлені традиційні українські костюми (жителі села, де відбувається дія “Мавки”).

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