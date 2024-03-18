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За минулу добу російська армія завдала по Запорізькій області понад 450 ударів

Зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

За минулу добу російська армія завдала по Запорізькій області понад 450 ударів
Іван Федоров, міський голова Мелітополя
Фото: Іван Федоров у Facebook

За минулу добу російська армія завдала 458 ударів по десяти населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Військовослужбовці РФ здійснили авіаційний удар по Роботиному, 7 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Роботиного.

94 безпілотники атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Новодарівку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне. 

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356 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Левадного, Новоандріївки та Новодарівки.

Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 

Цивільні жителі не постраждали.

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