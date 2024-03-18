За минулу добу російська армія завдала по Запорізькій області понад 450 ударів

Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

356 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Левадного, Новоандріївки та Новодарівки.

Військовослужбовці РФ здійснили авіаційний удар по Роботиному, 7 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Роботиного.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За минулу добу російська армія завдала 458 ударів по десяти населених пунктах Запорізької області.

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