Шредер похвалив Шольца за відмову давати Україні Taurus

Колишній голова уряду Німеччини Герхард Шредер привітав та підтримав рішення канцлера Олафа Шольца не постачати Україні далекобійні ракети Taurus та не спрямовувати в нашу країну свої війська.
Як пише Deutsche Welle, Шредер заявив, що Шольц "робить саме те, що я очікував від канцлера у такий момент".
"Коли тебе називають "канцлером миру", коли ти демонструєш відданість миру, хіба ж це погано?" - запитав політик у журналістів.
- Шредер керував урядом Німеччини з 1998 до 2005 року. Він є представником Соціально-демократичної партії, яку зараз очолює Шольц.
- Після своєї відставки політик працював у Росії, де обіймав високі посади у кількох енергетичних компаніях. Його вважають особистим другом Володимира Путіна.
- Після початку повномасштабного вторгнення Шредера було позбавлено кількох державних привілеїв, проте партія Шольца вирішила не застосовувати щодо нього покарання.