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Шредер похвалив Шольца за відмову давати Україні Taurus

Відомий своїми тісними зв'язками із Росією колишній канцлер задоволений позицією свого однопартійця.

Шредер похвалив Шольца за відмову давати Україні Taurus
Шредер в обіймах Путіна
Фото: ТАСС

Колишній голова уряду Німеччини Герхард Шредер привітав та підтримав рішення канцлера Олафа Шольца не постачати Україні далекобійні ракети Taurus та не спрямовувати в нашу країну свої війська.

Як пише Deutsche Welle, Шредер заявив, що Шольц "робить саме те, що я очікував від канцлера у такий момент". 

"Коли тебе називають "канцлером миру", коли ти демонструєш відданість миру, хіба ж це погано?" - запитав політик у журналістів.

  • Шредер керував урядом Німеччини з 1998 до 2005 року. Він є представником Соціально-демократичної партії, яку зараз очолює Шольц.
  • Після своєї відставки політик працював у Росії, де обіймав високі посади у кількох енергетичних компаніях. Його вважають особистим другом Володимира Путіна.
  • Після початку повномасштабного вторгнення Шредера було позбавлено кількох державних привілеїв, проте партія Шольца вирішила не застосовувати щодо нього покарання.

   

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