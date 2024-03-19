Шредер похвалив Шольца за відмову давати Україні Taurus

Колишній голова уряду Німеччини Герхард Шредер привітав та підтримав рішення канцлера Олафа Шольца не постачати Україні далекобійні ракети Taurus та не спрямовувати в нашу країну свої війська.

Як пише Deutsche Welle, Шредер заявив, що Шольц "робить саме те, що я очікував від канцлера у такий момент".

"Коли тебе називають "канцлером миру", коли ти демонструєш відданість миру, хіба ж це погано?" - запитав політик у журналістів.