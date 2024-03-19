Армія РФ вночі влучила на територію підприємства у Харківській області

Протягом доби від російських атак отримала поранення одна людина.

Російська армія протягом доби обстрілювала територію Харківської області із різних видів озброєння. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів: Гур'їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне та ін.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 23:20 під ракетним обстрілом з С-300 було смт Малинівка Чугуївського району. Влучання на територію підприємства. Пошкоджені ворота, вікна та двері будівлі. Постраждалі відсутні.

О 21:20 год відбувся ворожий обстріл с. Новоосинове Куп’янського району з ракетних систем залпового вогню. Через атаку пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих.

О 20:20 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу з ракетних систем залпового вогню пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

О 12:45 у с. Лук'янці Харківського району відбувся ворожий артобстріл, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Також без постраждалих.

О 8:00 у с. Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлю котельні, два приватні будинки, будинок культури. Травмований 62-річний чоловік, без госпіталізації.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив три безуспішні атаки в районі н.п. Синьківка.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 46,61 га території, знищили 338 вибухонебезпечних предметів.

За добу евакуювали вісім дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 144 дитини: Вільхуватської – 36; Великобурлуцької – 108.