Армія РФ вночі влучила на територію підприємства у Харківській області

Російська армія протягом доби обстрілювала територію Харківської області із різних видів озброєння. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів: Гур'їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне та ін.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
- О 23:20 під ракетним обстрілом з С-300 було смт Малинівка Чугуївського району. Влучання на територію підприємства. Пошкоджені ворота, вікна та двері будівлі. Постраждалі відсутні.
- О 21:20 год відбувся ворожий обстріл с. Новоосинове Куп’янського району з ракетних систем залпового вогню. Через атаку пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих.
- О 20:20 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу з ракетних систем залпового вогню пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
- О 12:45 у с. Лук'янці Харківського району відбувся ворожий артобстріл, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Також без постраждалих.
- О 8:00 у с. Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлю котельні, два приватні будинки, будинок культури. Травмований 62-річний чоловік, без госпіталізації.
За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив три безуспішні атаки в районі н.п. Синьківка.
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 46,61 га території, знищили 338 вибухонебезпечних предметів.
За добу евакуювали вісім дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 144 дитини: Вільхуватської – 36; Великобурлуцької – 108.
- Вчора російська армія вранці вдарила по храму в Куп'янському районі Харківської області. Снаряд потрапив у котельню, розташовану поруч із храмом. Внаслідок вибуху вона загорілася, також зайнялося приміщення з дровами. Пожежа охопила 60 квадратних метрів.
- Також армія РФ атакувала ракетами пожежну частину в прикордонному населеному пункті Харківської області. На чергуванні там перебували 11 рятувальників. Травми отримала одна людина – водій-рятувальник.