Судитимуть чотирьох екскерівників спецпідрозділів міліції Черкащини, причетних до розгону Майдану

20 лютого 2014 року експравоохоронці наказали розігнати силою учасників акцій протесту у Черкасах.

Завершили досудове розслідування щодо колишнього керівництва спецпідрозділів Черкаської області, причетних до розгону протестувальників під час Революції Гідності.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох колишніх керівників підрозділів УМВС України в Черкаській області", – повідомили прокурори.

Зокрема, йдеться про начальника відділу Управління громадської безпеки, командира батальйону патрульної служби, командира спеціального батальйону судової міліції "Грифон" та заступника командира роти міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого УМВС України в Черкаській області.

Розслідування встановило, що 20 лютого 2014 року експравоохоронці наказали підлеглим співробітникам підрозділів міліції силою розігнати учасників акцій протесту у Черкасах. Перебуваючи на місці події, вони безпосередньо керували розгоном.

"В свою чергу, співробітники цих підрозділів, виконуючи незаконні вказівки обвинувачених, застосували протиправне насильство до мітингувальників. Внаслідок цього 13-м з них заподіяно тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також пошкоджено транспортні засоби потерпілих", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що обвинуваченим інкримінували перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів і мітингів.

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