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Інновації є ключем до перемоги, але не можна забувати про традиційне озброєння, – Гвоздяр

Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості розповіла про збільшення зброї українського виробництва.

Інновації є ключем до перемоги, але не можна забувати про традиційне озброєння, – Гвоздяр
Фото: скрин відео

На фронті стає більше українського озброєння і техніки. Інновації і технологічний розвиток є ключем до перемоги, але не можна забувати про традиційне озброєння, виробництво якого потрібно нарощувати.

Комунікація виробників з армією дає можливість удосконалювати озброєння і техніку щодня. Про це заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр повідомила під час дискусії "Як нам виграти війну: перспективи української промисловості", організованої LB.ua та EFI Group.

"Видно, що у нас в країні збільшилася кількість саме приватних виробників. Я вважаю, що це дуже хороший сигнал взагалі для українського бізнесу. Українські виробники, приватні в тому числі, мають великі шанси стати частиною озброєння нашого війська. Від сторони міністерства робимо все, щоб цих виробників стало більше", – сказала вона.

Заступниця міністра повідомила, що на закупівлю зброї для української армії в українських виробників витрачають кошти платників податків, відповідно чим більше зброї ми виробляємо, тим більше коштів залишиться.

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