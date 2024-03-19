Головне за вівторок, 19 березня: ворожі штурми на семи напрямках, 20-й "Рамштайн"

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 67 бойових зіткнень, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від Німеччини, підготовка до Саміту миру в Швейцарії. Яким запам’ятається 755-й день повномасштабної війни.

За два роки держави з Контактної групи з питань оборони України зібрали на військову підтримку нашої країни 88 мільярдів доларів, повідомив за підсумками 20-го засідання групи міністр оборони США Ллойд Остін.

Зараз партнери зосереджені на двох напрямках: забезпечення негайних потреб українських Збройних Сил і допомога для довгострокової перспективи.

За словами Остіна, найбільші зусилля доклали 15 союзників США, які виділяють Києву більше, ніж Вашингтон в розрахунку до власного ВВП.

Більше про підсумки 20-го "Рамштайну", який цього разу відбувався в Берліні, – в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 67 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 19 березня – в нашій новині.

Російські військові розстріляли трьох мирних мешканців у окупованому селі Кохани Херсонської області, пише ASTRA. "Трупи трьох мешканців села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди у передпокої одного з будинків", — йдеться у повідомленні.

Загиблі цивільні — чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков и Вознов. Пізніше за підозрою у вбивстві затримали військовослужбовців в/ч 11843 36-річного Олексія Булеліна та 37-річного Мунтяна Тарасенка. Обидва – з Волгоградської області.

Як з'ясувалося, Булелін ще 2010 року викрадав автомобіль, отримав умовну судимість. Тарасенко, згідно зі злитими базами, був раніше судимий за насильницькі дії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет допомоги Україні боєприпасами. Про це він сказав перед зустріччю в форматі "Рамштайн" журналістам Радіо Свободи.

Міністр зазначив, що є прогрес у напрямку боєприпасів. Зокрема, завдяки ініціативі Чехії. "Але ми також зможемо оголосити ще один пакет тут сьогодні", – сказав Пісторіус.

За словами міністра оборони, новий пакет допомоги включатиме 10 тис. артилерійських снарядів, 100 одиниць бронемашин для піхоти та 100 одиниць транспортних автомобілів.

Стосовно далекобійних ракет Taurus, в наданні яких Німеччина відмовляє Україні, "новин немає".

В інавгураційному саміті щодо української формули миру, що незабаром пройде в Швейцарії, повинні взяти участь понад 100 країн.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час брифінгу в Люксембурзі. Дати заходу він не озвучив.

"Ми хотіли би, щоби всі країни світу брали участь у форумі миру. Я впевнений, що Люксембург зробить значний внесок у цей важливий форум, який наблизить нас до справедливого миру і глобальної безпеки", – сказав він.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!