Від російського обстрілу на Сумщині загинула людина

Сьогодні, 19 березня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 90 вибухів.

Великописарівську громаду росіяни атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, КАБами та ФАБ МПК. Внаслідок авіаудару КАБ загинула 1 людина.

Також з міномету та ФАБ МПК армія РФ атакувала Білопільську громаду.

По Краснопільській громаді окупанти вдарили з артилерії, мінометів та скинув на неї ВОГи з БПЛА.

Середино-Будську громаду армія РФ атакувала з артилерії та дронами-камікадзе.

Свеську та Хотінську громади російські військові обстріляли зі стрілецької зброї, а Зноб-Новгородську - з мінометів.