Міноборони почало стратегічний огляд оборонних закупівель Україна-НАТО

Це проводять задля реформи системи оборонних закупівель, щоб зробити її відповідно до стандартів Альянсу.

Міністерство оборони України розпочало стратегічний огляд оборонних закупівель Україна-НАТО.

Про це повідомив на конференції, присвяченій цьому процесу, заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Мета огляду – допомогти Україні реформувати систему оборонних закупівель і привести її у відповідність з найкращими практиками та стандартами НАТО. Цей огляд підтримує норвегія, його здійснюють експерти з різних країн Альянсу та України в тісній співпраці з агентством НАТО із закупівель.

Міноборони зазначило, що рекомендації, які напрацюють під час огляду, сприятимуть більшій підзвітності, прозорості та сумісності зі стандартами НАТО, а також допоможуть прокласти шлях до майбутнього членства України в Альянсі.

Початок першого етапу - конференція у Люксембурзі, що передбачає створення робочих груп для розробки набору політичних рекомендацій, які мають бути схвалені на Вашингтонському саміті НАТО в липні.

У заході взяли участь тимчасовий виконувас обов’язків директора Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський (офлайн), директор «Агенції оборонних закупівель» Марина Безрукова (онлайн), генеральний директор Агентства НАТО з підтримки та закупівель Стейсі Каммінгс і помічник генерального секретаря НАТО з операцій Том Гофус.

Українська сторона представила нову архітектуру закупівель, зокрема, розповіло про роботу Державного оператора тилу та Агенції оборонних закупівель.

АОК, за даними міністерства, вже розпочала відбір рекрутингової компанії, яка допоможе підібрати незалежних членів наглядової ради агенції.