Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни заборонили особовому складу спілкуватися із цивільними на окупованих територіях

Російські військові бояться українського підпілля.

Росіяни заборонили особовому складу спілкуватися із цивільними на окупованих територіях
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України російським військовим, які дисловуються там, заборонили розмовляти з місцевими, якщо цього не вимагають посадові обов’язки.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Причиною рішення стала велика кількість інформації, яку місцеві передають Силам Оборони, а з цим й посилення недовіри окупантів до місцевих. Відтак всі частини, які розміщені на ТО отримали інструкцію не розмовляти зайвий раз з цивільним населенням", — повідомляють у ЦНС.

Як зазначають у нацспротиві, такі "заборони" свідчать, що  ворог досі не контролює захоплені території.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies