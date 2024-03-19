Росіяни заборонили особовому складу спілкуватися із цивільними на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України російським військовим, які дисловуються там, заборонили розмовляти з місцевими, якщо цього не вимагають посадові обов’язки.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Причиною рішення стала велика кількість інформації, яку місцеві передають Силам Оборони, а з цим й посилення недовіри окупантів до місцевих. Відтак всі частини, які розміщені на ТО отримали інструкцію не розмовляти зайвий раз з цивільним населенням", — повідомляють у ЦНС.

Як зазначають у нацспротиві, такі "заборони" свідчать, що ворог досі не контролює захоплені території.