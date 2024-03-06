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Колишнього заступника командира кримського підрозділу “Беркут” заочно засуджено до 15 років ув’язнення

Прокурори у суді довели, що засуджений у грудня 2013 року завдав протестувальникам тілесних ушкоджень.

Колишнього заступника командира кримського підрозділу “Беркут” заочно засуджено до 15 років ув’язнення
Ілюстративне фото: "Беркут" на вулиці Банковій
Фото: EPA/UPG

Колишнього заступника командира кримського підрозділу “Беркут” засуджено до 15 років ув’язнення за державну зраду, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Також він позбавлений права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки. Крім того, засудженого позбавлено спеціального звання – підполковника міліції.

Прокурори у суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Внаслідок таких дій 20 потерпілих зазнали мучення, їм заподіяні тілесні ушкодження.

Надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території АР Крим, надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. 

Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим.

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