Колишнього заступника командира кримського підрозділу “Беркут” заочно засуджено до 15 років ув’язнення

Прокурори у суді довели, що засуджений у грудня 2013 року завдав протестувальникам тілесних ушкоджень.

Колишнього заступника командира кримського підрозділу “Беркут” засуджено до 15 років ув’язнення за державну зраду, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Також він позбавлений права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки. Крім того, засудженого позбавлено спеціального звання – підполковника міліції.

Прокурори у суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Внаслідок таких дій 20 потерпілих зазнали мучення, їм заподіяні тілесні ушкодження.

Надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території АР Крим, надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим.