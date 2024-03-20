Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
​Білий прапор папства
​Білий прапор папства
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Фермери у Польщі анонсували масштабні акції по території країни на 20 березня
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

Торік Укроборонпром виробив у тисячу разів одиниць більше, ніж роком раніше, але потреби фронту все ще вищі, – Сметанін

Україна розраховує на збільшення власних потужностей за рахунок допомоги міжнародних партнерів.

Торік Укроборонпром виробив у тисячу разів одиниць більше, ніж роком раніше, але потреби фронту все ще вищі, – Сметанін
Герман Сметанін, гендиректор АТ «Українська оборонна промисловість»
Фото: Макс Требухов

За 2023 підприємства акціонерного товариства "Українська оборона промисловість" наростили виробництво удвічі в грошовому еквіваленті. У одиницях продукції ці підприємства виробили понад 600 000 одиниць різного озброєння і техніки – в тисячу більше, ніж за рік до цього.

Але потреби все рівно більші ніж обсяги виробництва – не лише всього оборонно-промислового комплексу України, а і більшості країн світу. Про це генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін повідомив під час дискусії "Як нам виграти війну: перспективи української промисловості", організованої LB.ua та EFI Group.

Він наголосив, що ми воюємо з країною, яка витрачає з бюджету шалені кошти на закупівлю озброєння. 

"З нею можуть конкурувати одиниці країн в світі, які можуть дозволити собі такі видатки", – сказав Сметанін.

Україна сподівається збільшити власне виробництво завдяки допомозі країн-партнерів.

"Ми готові до контрактації, готові збільшувати обсяги виробництва щомісяця", – додав Сметанін.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies