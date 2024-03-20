Торік Укроборонпром виробив у тисячу разів одиниць більше, ніж роком раніше, але потреби фронту все ще вищі, – Сметанін

За 2023 підприємства акціонерного товариства "Українська оборона промисловість" наростили виробництво удвічі в грошовому еквіваленті. У одиницях продукції ці підприємства виробили понад 600 000 одиниць різного озброєння і техніки – в тисячу більше, ніж за рік до цього.
Але потреби все рівно більші ніж обсяги виробництва – не лише всього оборонно-промислового комплексу України, а і більшості країн світу. Про це генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін повідомив під час дискусії "Як нам виграти війну: перспективи української промисловості", організованої LB.ua та EFI Group.
Він наголосив, що ми воюємо з країною, яка витрачає з бюджету шалені кошти на закупівлю озброєння.
"З нею можуть конкурувати одиниці країн в світі, які можуть дозволити собі такі видатки", – сказав Сметанін.
Україна сподівається збільшити власне виробництво завдяки допомозі країн-партнерів.
"Ми готові до контрактації, готові збільшувати обсяги виробництва щомісяця", – додав Сметанін.
- Заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко вважає, що прорив можливий лише за рахунок технологій. Він пояснив, що наразі в Україні працюють над поліпшенням комунікації між армією, виробниками і науково-технічними установами, аби реалізувати технологічні потреби війська.
- Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр вважає, що інновації і технологічний розвиток є ключем до перемоги, але не можна забувати про традиційне озброєння, виробництво якого потрібно нарощувати.