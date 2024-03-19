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Двоє псевдовійськових видурили благодійної допомоги на 1,7 млн гривень

Шахраї надсилали листи благодійним фондам та волонтерським організаціям від імені військових частин із запитом на отримання гуманітарної допомоги. 

Двоє псевдовійськових видурили благодійної допомоги на 1,7 млн гривень
Псевдовійськові видурили благодійної допомоги на 1,7 млн гривень
Фото: Офіс генпрокурора

Викрили двох мешканців столиці які, не маючи жодного відношення до ЗСУ, надсилали благодійним фондам та волонтерським організаціям від імені військових частин листи із запитом на отримання гуманітарної допомоги.

Як зазначили у Офісі генпрокурора, на даний час встановлена причетність підозрюваних до семи епізодів шахрайства на загальну суму близько 1,7 мільйона гривень.

Після отримання листів від шахраїв представники благодійних фондів зв’язувалися із ними за вказаними ними номерами телефонів та домовлялися надати необхідну допомогу. 

"В подальшому вони під виглядом представників військових частин, у військовій формі, з печатками нібито цих частин отримували від представників фондів тактичне знаряддя, медичне обладнання та аптечки, які реалізовували на власний розсуд. При цьому оформлювали акт-прийому передачі допомоги. Як доказ надання допомоги від фонду військовій частині шахраї навіть погоджувались зробити спільне фото", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Викрили двох псевдовійськових
Фото: Офіс генпрокурора
Викрили двох псевдовійськових
Викрили двох псевдовійськових, Київ, шахраї
Фото: ОФіс генпрокурора
Викрили двох псевдовійськових, Київ, шахраї

Шахрайство викрили, коли представники благодійного фонду зв’язалися з однією з військових частин, щоб підтвердити факт отримання допомоги, однак військові повідомили, що жодних листів до фонду не писали і допомоги не отримували.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили близько півмільйона гривень, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, підроблені документи та печатки військових частин, гуманітарну допомогу, військову форму та інші речові докази.

Псевдовійськові видурили допомогу на 1,7 млн грн у Києві
Фото: Офіс генпрокурора
Псевдовійськові видурили допомогу на 1,7 млн грн у Києві
Псевдовійськові видурили допомогу на 1,7 млн грн у Києві
Фото: Офіс генпрокурора
Псевдовійськові видурили допомогу на 1,7 млн грн у Києві
Псевдовійськові видурили допомогу на 1,7 млн грн у Києві
Фото: Офіс генпрокурора
Псевдовійськові видурили допомогу на 1,7 млн грн у Києві

Обох затримали, їм оголосили про підозри. Також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

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