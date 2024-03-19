Майже 40% полонених, яких вже повернули додому, вважалися безвісти зниклими, – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що РФ, у порушення міжнародного права, не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських військовополонених.

Саме тому, за його словами, процедура підтвердження їхнього статусу не відбувається в тому обсязі, в якому б хотілось.

Водночас статус військовополоненого та особи, зниклої безвісти, на процес репатріації не впливає. Майже 40% тих, кого вже повернули додому, вважалися безвісти зниклими.

Також Лубінець повідомив, що з метою пришвидшення обмінів Україна намагається залучити нові країни-посередники. На сьогодні до української сторони публічно доєдналися Об’єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, у нещодавній доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні йдеться, що практика катувань росіянами цивільних та військовополонених українців є поширеною та систематичною. У звіті зазначається, що утримання полонених здійснювалося росіянами з кричущою зневагою до людської гідності та спричинило довготривалі фізичні та психічні травми.