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Блінкен полетить до Саудівської Аравії і Єгипту говорити про гуманітарну допомогу і "післявоєнне планування"

Держсекретар США зустрінеться із лідерами цих країн.

Блінкен полетить до Саудівської Аравії і Єгипту говорити про гуманітарну допомогу і "післявоєнне планування"
Державний секретар США Ентоні Блінкен виступає з заключною промовою після засідання Ради Україна-НАТО ,Брюссель, Бельгія, 29 лис
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Саудівську Аравію та Єгипет. Про це пише The Guardian із посиланням на дані агентства Reuters.

Блінкен хоче обговорити ситуацію в регіоні, де триває війна між Ізраїлем і ХАМАС. Анонс поїздки з'явився після того, як Білий дім повідомив, що Ізраїль надішле команду посадовців до Вашингтона для обговорення запланованого наступу на прикордонний із Єгиптом район Смуги Гази Рафах.

Блінкен сказав, що під час поїздки зустрінеться з лідерами Саудівської Аравії та Єгипту, щоб "обговорити правильну архітектуру для тривалого миру в регіоні". Про це він сказав журналістам під час нинішньої поїздки до Філіппін.

Надання більшої кількості гуманітарної допомоги в Газу, а також обговорення післявоєнного планування території є одними з тем, які він обговорюватиме з посадовцями Саудівської Аравії та Єгипту.

"Сто відсотків населення Гази потребує гуманітарної допомоги", – сказав Блінкен, додавши, що Ізраїль "абсолютно зобов’язаний" надавати першочергову допомогу тим, хто її відчайдушно потребує.

  • Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із жовтня, відколи терористи атакували ізраїльську територію і захопили заручників. За цей час між сторонами було одне тижневе припинення вогню, під час якого вони провели обмін утримуваними особами. Досягти згоди про нове перемир'я поки що не вдалося. Ізраїль анонсував атаку на прикордонний регіон Рафах, до якого переїхала велика кількість біженців із інших районів Гази.
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