Bloomberg: Конгрес та Білий дім домовились про понад трильйон доларів на фінансування уряду

Тепер у обох палат парламенту є час до опівночі п'ятниці, щоб проголосувати й уникнути шатдауну.

Бюджетні суперечки в США, схоже, нарешті лишилися позаду. За інформацією Bloomberg, лідери обох партій в Конгресі та Білий дім дійшли остаточної згоди щодо фінансування уряду до 30 вересня 2024 року.

Останньою перепоною на шляху до порозуміння ще під час вихідних залишалося питання бюджету Департаменту внутрішньої безпеки. Проте в понеділок сторони все ж знайшли компромісне рішення.

У підсумковому проєкті на діяльність низки урядових установ, зокрема Держдепартаменту, міністерства охорони здоров'я, міністерства освіти, Пентагону тощо, закладено суму в 1,1 трильйона доларів.

Тепер законотворцям потрібно встигнути сформулювати проєкт та схвалити його в обох палатах до опівночі п'ятниці, 22 березня, щоб уникнути часткового шатдауну. За правилами Палати представників, подання документа має відбутися не пізніше, ніж за 72 години до голосування. А у Сенаті для внесення його до порядку денного цього тижня знадобиться згода усіх 100 сенаторів.