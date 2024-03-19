Конституційний суд Хорватії заборонив Мілановичу балотуватися на посаду прем’єра

Конституційний суд Хорватії заборонив президенту Зорану Мілановичу балотуватися на посаду прем’єр-міністра до закінчення терміну його президентства в лютому 2025 року.

Про це пише Politico.

У заяві суду йдеться, що президент за визначенням є “позапартійною особою” і йому не дозволяється “брати участь у політичній діяльності будь-якої політичної партії”.

Зоран Міланович, який зараз є президентом Хорватії, 15 березня оголосив про свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра від опозиційної Соціал-демократичної партії (СДП) на парламентських виборах у квітні.