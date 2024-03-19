Нетаньягу надішле радників до США для обговорення вторгнення у Рафах

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після розмови з президентом США Джо Байденом погодився надіслати групу радників до Вашингтона для обговорення запланованого вторгнення ЦАХАЛу у місто Рафах на кордоні Смуги Гази та Єгипту.
Про це пише Bloomberg.
“Після кількох тижнів все гострішої суперечки між двома лідерами щодо карального наземного вторгнення Ізраїлю в Сектор Гази, американський президент отримав цінну поступку під час телефонної розмови з ізраїльським прем’єр-міністром у понеділок − першої за понад місяць”, − зазначає видання.
Байден, коментуючи дзвінок, зазначив, що він продовжував стверджувати − Ізраїль має право переслідувати терористів ХАМАСу, відповідальних за найгіршу різанину єврейського народу з часів Голокосту.
Американський президент попросив Нетаньягу “надіслати команду до Вашингтона, щоб обговорити способи боротьби з ХАМАСом без великої наземної операції в Рафаху”.
- Глобальна опозиція наступу на Рафах зростає. Ізраїль наполягає на необхідності наступу на місто, оскільки це останній бастіон ХАМАСу, ісламістського угруповання, яке підтримує Іран. Нетаньягу зазначає, що дозволить цивільним особам залишити країну перед нападом, але реальність втілення його заяви зустріли зі скептицизмом, зокрема в США.
- Раніше в офісі Нетаньягу заявили, що він схвалив військові оперативні плани для наступу на Рафах.