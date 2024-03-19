Нетаньягу надішле радників до США для обговорення вторгнення у Рафах

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, жовтень 2023 року

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після розмови з президентом США Джо Байденом погодився надіслати групу радників до Вашингтона для обговорення запланованого вторгнення ЦАХАЛу у місто Рафах на кордоні Смуги Гази та Єгипту.

Про це пише Bloomberg.

“Після кількох тижнів все гострішої суперечки між двома лідерами щодо карального наземного вторгнення Ізраїлю в Сектор Гази, американський президент отримав цінну поступку під час телефонної розмови з ізраїльським прем’єр-міністром у понеділок − першої за понад місяць”, − зазначає видання.

Байден, коментуючи дзвінок, зазначив, що він продовжував стверджувати − Ізраїль має право переслідувати терористів ХАМАСу, відповідальних за найгіршу різанину єврейського народу з часів Голокосту.

Американський президент попросив Нетаньягу “надіслати команду до Вашингтона, щоб обговорити способи боротьби з ХАМАСом без великої наземної операції в Рафаху”.