IPF: експорт агропродукції з України суттєво не впливає на зменшення цін на зерно в Польщі

За даними аналітиків, продукція з України не є основною причиною економічних труднощів.

Ввезення українських зернових на територію Польщі суттєво не впливає на зменшення вартості польського зерна та ціни в Євросоюзі. Також хибною є теза про те, що частина зерна імпортується з України в Польщу через інші країни, зокрема Литву, наводить "Економічна правда" аналітичне дослідження "Зерно незгоди: Аналіз аграрних протестів", проведене експертами незалежного Інституту публічних фінансів (IPF) у Польщі.

Аналітики стверджують, що ембарго на імпорт із України не зможе суттєво вплинути на стабільність цін на сільськогосподарському ринку. Ембарго не має значного впливу на ціни в масштабах країни, особливо враховуючи єдиний аграрний ринок ЄС, оскільки ціни залежать від багатьох факторів.

"В IPF також наголошують, що імпорт з України не є основною причиною економічних труднощів польських аграріїв. Як підкреслюється, торговельний баланс з Україною щодо сільськогосподарських продуктів є від’ємним, але це не стосується всіх продуктів. Зокрема, є сектори, де Польща має позитивне торговельне сальдо з Україною, наприклад м’ясо-молочна промисловість", – зазначили журналісти.

Аналітики вважають, що повне ембарго на продукти з України не змінить внутрішню ситуацію на ринку, оскільки домінуючу роль відіграють ціни на світових ринках.