Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Авдіївська призма
Авдіївська призма
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
ГоловнаСвіт

IPF: експорт агропродукції з України суттєво не впливає на зменшення цін на зерно в Польщі

За даними аналітиків, продукція з України не є основною причиною економічних труднощів. 

IPF: експорт агропродукції з України суттєво не впливає на зменшення цін на зерно в Польщі
Фото: Мінгромад

Ввезення українських зернових на територію Польщі суттєво не впливає на зменшення вартості польського зерна та ціни в Євросоюзі. Також хибною є теза про те, що частина зерна імпортується з України в Польщу через інші країни, зокрема Литву, наводить "Економічна правда" аналітичне дослідження "Зерно незгоди: Аналіз аграрних протестів", проведене експертами незалежного Інституту публічних фінансів (IPF) у Польщі.

Аналітики стверджують, що ембарго на імпорт із України не зможе суттєво вплинути на стабільність цін на сільськогосподарському ринку. Ембарго не має значного впливу на ціни в масштабах країни, особливо враховуючи єдиний аграрний ринок ЄС, оскільки ціни залежать від багатьох факторів.

"В IPF також наголошують, що імпорт з України не є основною причиною економічних труднощів польських аграріїв. Як підкреслюється, торговельний баланс з Україною щодо сільськогосподарських продуктів є від’ємним, але це не стосується всіх продуктів. Зокрема, є сектори, де Польща має позитивне торговельне сальдо з Україною, наприклад м’ясо-молочна промисловість", – зазначили журналісти.

Аналітики вважають, що повне ембарго на продукти з України не змінить внутрішню ситуацію на ринку, оскільки домінуючу роль відіграють ціни на світових ринках.

  • Місяцями польські аграрії блокують кордон із Україною, звинувачуючи українську агропродукціу в шкоді їхньому ринку. Також вони протестують через непов'язані з Україною законодавчі вимоги Євросоюзу щодо екологічності.
  • Днями польські аграрії заблокували ще й кордон із Німеччиною. Раніше в польському уряді натякали, що блокувати треба не український, а саме німецький кордон, куди потім прямує частина зернових із України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies