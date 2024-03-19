У Британії Палата громад відхилила зміни до законопроєкту про депортацію до Руанди на користь Сунака

Союзники прем'єра сподіваються, що перші міграційні авіарейси до африканської країни стартують у травні.

Палата громад Великої Британії відхилила низку змін, запропонованих Палатою лордів до законопроєкту про план депортації шукачів притулку до Руанди, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це дозволить прем’єр-міністру Ріші Сунаку просунутися до виконання головної імміграційної обіцянки його уряду.

Адміністрація Сунака заручилася достатньою підтримкою серед депутатів-консерваторів, щоб проголосувати проти 10 поправок, які, на її думку, послабили б законопроєкт про міграцію.

Положення, проти яких проголосувала Палата громад, включали відновлення можливості судів і посадових осіб вирішувати, чи є Руанда “безпечною” країною в окремих випадках і запобігати депортації дітей без супроводу, яких помилково називають дорослими.

Якщо лорди таки поступляться, законопроєкт може стати законом вже цього тижня. Уряд каже, що вже визначив низку людей для посадки на перші рейси до африканської країни, які почнуть відправлятися через кілька тижнів після проходження законопроєкту через парламент.

Законопроєкт повернеться до Палати лордів у середу в рамках процесу, відомого як “пінг-понг”, коли проєкт розглядається між двома палатами парламенту до досягнення згоди.

Сунак сподівається, що це станеться швидко, адже він має намір запустити перший рейс із мігрантами до Руанди вже травні. Однак якщо лорди протистоять тиску, схвалення проєкту ймовірно, буде відкладено до Великодніх канікул у середині квітня.