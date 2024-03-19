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Через вбиство кухарки у в’язниці Іспанію охопили протести тюремного персоналу

Працівники тюрем вимагають безпечніших умов праці. 

Через вбиство кухарки у в’язниці Іспанію охопили протести тюремного персоналу
Фото: Euronews

Нещодавнє вбивство працівниці в'язниці в іспанському місті Таррагона спричинило масові протести у тюрмах у всій Іспанії з вимогами посилити заходи безпеки.

Про це пишуть Euroweekly News.

Кухарку Нурію Лопес вбив засуджений, ув’язнений до 11 років за ножове поранення іншої жінки. Йому дозволили допомагати на кухні та мати доступ до ножів.

Інцидент спочатку викликав акції протесту в Каталонії, а потім вони перекинулися, зокрема, на Мадрид та Малагу. Видання зазначає, що обурення не пов’язане з фінансовою компенсацією. Натомість співробітники в’язниць у всій Іспанії вимагають безпечніших умов праці. 

“Попри низку адміністративних повноважень, жоден регіон не розглядає тюремних чиновників як авторитетних осіб, що різко контрастує з практикою в таких країнах, як Франція”, − йдеться у матеріалі.

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У 2023 році в Іспанії зафіксовано рекордні 508 нападів на персонал пенітенціарних установ, що на 12% більше, ніж у попередньому році. Ця ескалація триває, хоча кількість ув'язнених зменшується.

“Ми є групою з найбільшою кількістю атак в Генеральній державній адміністрації (AGE) − 508 у рік. Це означає, що тюремний офіцер зазнає нападу кожні 16 годин”, − зазначив Мануель Галістео, президент профспілки “Tu Abandono Me Podemos Matar” (TAMPM).

Галістео зазначає, що багато випадків статистика просто не враховує.

Трагедія об'єднала персонал в'язниці, але їхні протести стикаються з критикою та судовими викликами, що підкреслює необхідність термінової реформи, додає активіст.

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