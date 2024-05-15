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Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні

Опрацьовують нові дати.

Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні
Володимир Зеленський доручив перенести міжнародні заходи
Фото: Сергій Никифров у facebook

Прессекретар українського президента підтвердив, що Володимир Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні.

Також він доручив опрацювати нові дати проведення, написав у Facebook Сергій Никифоров. Коментар пролунав на тлі повідомлень у медіа щодо скасування візиту Зеленського до Іспанії і Португалії у зв'язку з ситуацією на полі бою.

"Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Ми вдячні партнерам за розуміння", – йдеться у повідомленні.

Никифоров додав, що на сьогоднішньому селекторі президента йшлося насамперед про ситуацію в Харківській області та забезпечення Сил оборони. 

Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. 

"На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо Головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає Президентові про ситуацію", – написав прессекретар. 

  • Учора в медіа повідомили про підготовку візиту президента України до Мадрида, де він мав зустрітися з королем та прем'єр-міністром Іспанії і підписати безпекову угоду. Поїздка була запланована на 17 травня. Крім Іспанії, Зеленський мав відвідати і Португалію.
  • Однак уже сьогодні вранці іспанське та португальске медіа повідомили про скасування візиту. Джерела LB.ua в Офісі президента підтвердили, що візитів 17 травня не буде.
  • З 10 травня триває наступ Росії в Харківській області. Захисники ведуть важкі бої з ворогом, який намагається просунутися вглиб території. 14 травня на Харківському напрямку унаслідок російських штурмів і вогню захисники змушені були змінити деякі позиції. А на Куп'янському – повернули деякі втрачені. 
  • Станом на 11:30 на Харківському напрямку ворог активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування. 
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