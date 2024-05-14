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Порошенко привіз військовим на Харківщину FPV-дрони і техніку

Експрезидент побував на околицях Вовчанська.

Порошенко привіз військовим на Харківщину FPV-дрони і техніку
Допомога для військових
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко з командою волонтерів приїхав на Харківщину, на околицях Вовчанська він передав дрони і техніку військовим, які обороняють місто. Про це повідомила пресслужба "ЄС".

Так, бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади отримали 200 FPV-дронів, квадроцикли, «Мавіки», детектори дронів «Ванільний цукорок», засоби РЕБ, «Старлінки», генератори та пересувну авторемонтну майстерню.

«Ми знаходимося біля Вовчанська. Коли ми почули про гостру потребу в дронах, в техніці, в генераторах, в системах РЕБ, системах ідентифікації ворожих дронів, ми намагалися буквально за 12 годин зібрати по всім складам все, що ми маємо для того, щоб привезти нашим бригадам. Ми привезли сьогодні 10-ти дюймові «Мольфари», дефіцитні. Все, що ми мали, 100 «Мольфарів» ми передаємо 57-й бригаді. Також знайшли ще 100 8-дюймових «Мольфарів». Їх теж передаємо 57-й», – говорить Порошенко.

Техніка, яку передали бійцям
Фото: eurosolidarity.org
Техніка, яку передали бійцям

Пересувна майстерня, зазначив політик, призначалась на інший напрямок, але вирішили її віддати у 57-му з "урахуванням того, що це дуже ефективний спосіб відновлення боєздатності".

Пересувна автомайстерня
Фото: eurosolidarity.org
Пересувна автомайстерня

Артилеристам 47-ї бригади привезли зарядні станції «Bluetti», 20 детекторів «Ванільний цукорок» і генератори.

«Ми не можемо допустити жодної паніки, хоча ситуація дуже важка. Наше завдання просте – не гратися в політику, рванути штангу і зробити все можливе. Я хочу сказати воїнам – вся країна з вами, вся країна на вас дивиться. І принаймні моя команда зробить все можливе для того, щоб і ваші бригади відчували, що про вас піклуються», – сказав Порошенко.

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