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Росіяни заявили про масовану атаку ракет ATACMS на Крим та понад півсотні невідомих дронів

У міноборони відзвітували, начебто, російська ППО знищила все.

Росіяни заявили про масовану атаку ракет ATACMS на Крим та понад півсотні невідомих дронів
НПЗ Лукойлу у Волгограді після атаки безпілотника.
Фото: neftegaz.ru

У ніч на 19 травня області РФ та Крим були атаковані ракетами ATACMS та невідомими безпілотниками. У міноборони РФ заявили, що  нібито, знищили всі повітряні цілі.

У звіті в Telegram російське міноборони зазначило, що у Криму нібито знищили 9 американських оперативно-тактичних ракет ATACMS.

"Черговими засобами ППО дев'ять оперативно-тактичних ракет ATACMS і один БпЛА було знищено над територією Республіки Крим, три БпЛА було знищено над територією Бєлгородської області, п'ятдесят сім БпЛА було знищено і перехоплено над територією Краснодарського краю", — ідеться у звіті.

Відтак, російські Telegram-канали публікують відео влучання одного з безпілотників по черговому НПЗ у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї. 

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