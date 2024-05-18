Нафтовий танкер потрапив під ракетний обстріл біля берегів Ємену

Танкер із сирою нафтою, який ішов під прапором Панами зазнав ракетного удару.

Танкер із сирою нафтою, який ішов під прапором Панами, зазнав ракетного удару біля берегів Ємену, пише Reuters з посиланням на британську компанію Ambrey.

За даними британської компаніїІнцидент стався приблизно за 150 кілометрів від міста Ходейда., у судно влучила ракета, на борту почалася пожежа. Танкеру надали допомогу.

Інцидент стався приблизно за 150 кілометрів від міста Ходейда.

Також відомо, що танкер отримав допомогу, а один із кермових підрозділів зміг функціонувати. Наразі всі члени екіпажу перебувають у безпеці.