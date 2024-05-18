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Нафтовий танкер потрапив під ракетний обстріл біля берегів Ємену

Танкер із сирою нафтою, який ішов під прапором Панами зазнав ракетного удару.

Нафтовий танкер потрапив під ракетний обстріл біля берегів Ємену
Фото: EPA/UPG

Танкер із сирою нафтою, який ішов під прапором Панами, зазнав ракетного удару біля берегів Ємену, пише Reuters з посиланням на британську компанію Ambrey.

За даними британської компаніїІнцидент стався приблизно за 150 кілометрів від міста Ходейда., у судно влучила ракета, на борту почалася пожежа. Танкеру надали допомогу. 

Інцидент стався приблизно за 150 кілометрів від міста Ходейда.

Також відомо, що танкер отримав допомогу, а один із кермових підрозділів зміг функціонувати. Наразі всі члени екіпажу перебувають у безпеці.

  • Єменські хусити завдали ракетного удару по нафтовому танкеру Andromeda Star у Червоному морі, який прямував з Приморська (РФ) до Індії.
  • Грецьке військове судно, яке служить у військово-морській місії Євросоюзу в Червоному морі, перехопило два безпілотники, запущені хуситами в бік комерційного судна.
  • Станом на початок квітня військово-морська місія ЄС відбила 11 нападів єменських хуситів у Червоному морі. Зона операції охоплює Червоне, Аравійське і Оманське моря, а також Аденську і Перську затоки та північно-західну частину Індійського океану.
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