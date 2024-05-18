Нафтовий танкер потрапив під ракетний обстріл біля берегів Ємену

Танкер із сирою нафтою, який ішов під прапором Панами, зазнав ракетного удару біля берегів Ємену, пише Reuters з посиланням на британську компанію Ambrey.
За даними британської компаніїІнцидент стався приблизно за 150 кілометрів від міста Ходейда., у судно влучила ракета, на борту почалася пожежа. Танкеру надали допомогу.
Інцидент стався приблизно за 150 кілометрів від міста Ходейда.
Також відомо, що танкер отримав допомогу, а один із кермових підрозділів зміг функціонувати. Наразі всі члени екіпажу перебувають у безпеці.
- Єменські хусити завдали ракетного удару по нафтовому танкеру Andromeda Star у Червоному морі, який прямував з Приморська (РФ) до Індії.
- Грецьке військове судно, яке служить у військово-морській місії Євросоюзу в Червоному морі, перехопило два безпілотники, запущені хуситами в бік комерційного судна.
- Станом на початок квітня військово-морська місія ЄС відбила 11 нападів єменських хуситів у Червоному морі. Зона операції охоплює Червоне, Аравійське і Оманське моря, а також Аденську і Перську затоки та північно-західну частину Індійського океану.