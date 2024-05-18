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Армія РФ завдала удару по Одещині балістикою

Росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М".

Армія РФ завдала удару по Одещині балістикою
Ракета 9M729 на комплексі 'Іскандер-М'
Фото: ВВС

У суботу вранці, о 6:00, російська армія завдала удару балістичною ракето по Одеській області. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Близько 6.00 ранку російські окупанти знову завдали удару по Одещині балістичною ракетою (ймовірно, "Іскандер-М")", — ідеться у повідомленні.

Також впродож доби протиповітряна оборона півдня України знищила "Shahed-136/131" на Миколаївщині та розвідувальний  БпЛА "Орлан-10" на Одещині.

Фото: сили оборони півдня

  • За інформацією повітряних сил ЗСУ уночі 18 травня сили ППО знищили 13 дронів у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
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