Армія РФ завдала удару по Одещині балістикою

У суботу вранці, о 6:00, російська армія завдала удару балістичною ракето по Одеській області.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"Близько 6.00 ранку російські окупанти знову завдали удару по Одещині балістичною ракетою (ймовірно, "Іскандер-М")", — ідеться у повідомленні.

Також впродож доби протиповітряна оборона півдня України знищила "Shahed-136/131" на Миколаївщині та розвідувальний БпЛА "Орлан-10" на Одещині.

Фото: сили оборони півдня