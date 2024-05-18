Армія РФ завдала удару по Одещині балістикою

У суботу вранці, о 6:00, російська армія завдала удару балістичною ракето по Одеській області.
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"Близько 6.00 ранку російські окупанти знову завдали удару по Одещині балістичною ракетою (ймовірно, "Іскандер-М")", — ідеться у повідомленні.
Також впродож доби протиповітряна оборона півдня України знищила "Shahed-136/131" на Миколаївщині та розвідувальний БпЛА "Орлан-10" на Одещині.
- За інформацією повітряних сил ЗСУ уночі 18 травня сили ППО знищили 13 дронів у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.