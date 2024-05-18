Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Папа Римський святкуватиме ювілей Нікейського собору разом зі Вселенським патріархом
Папа Римський святкуватиме ювілей Нікейського собору разом зі Вселенським патріархом
"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
"Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Путін у Китаї: антиамериканський фронт і спільна позиція Москви й Пекіна щодо війни проти України
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Усі чоловіки від 18 до 60 років повинні отримати військово-обліковий документ з VIN-кодом, ‒ юрист
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів
Прорив на 10 км у Харківській області, формат переговорів з Росією та перше подолання нестачі снарядів: що розповів президент
Прорив на 10 км у Харківській області, формат переговорів з Росією та перше подолання нестачі снарядів: що розповів президент
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог обстріляв Степногірськ на Запоріжжі, поранена жінка

Росіяни обстріляли селище з артилерії.

Ворог обстріляв Степногірськ на Запоріжжі, поранена жінка
Запоріжжя, обстріли
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок артилерійського обстрілу армією РФ селища Степногірськ, поранення отримала місцева мешканка.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

По прифронтовому селищу Степногірк Запорізької області росіяни завдали ударів артилерією. Унаслідок чого поранення отримала жінка.

Федоров додав, що за тиждень ворог здійснив понад  2,2 тисячі обстрілів  Запорізької області.

  • Впродовж доби російські окупанти вдарили по Запорізькій області 452 рази, під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies