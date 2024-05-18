Ворог обстріляв Степногірськ на Запоріжжі, поранена жінка

Унаслідок артилерійського обстрілу армією РФ селища Степногірськ, поранення отримала місцева мешканка.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
По прифронтовому селищу Степногірк Запорізької області росіяни завдали ударів артилерією. Унаслідок чого поранення отримала жінка.
Федоров додав, що за тиждень ворог здійснив понад 2,2 тисячі обстрілів Запорізької області.
- Впродовж доби російські окупанти вдарили по Запорізькій області 452 рази, під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів.