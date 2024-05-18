Ворог обстріляв Степногірськ на Запоріжжі, поранена жінка

Федоров додав, що за тиждень ворог здійснив понад 2,2 тисячі обстрілів Запорізької області.

По прифронтовому селищу Степногірк Запорізької області росіяни завдали ударів артилерією. Унаслідок чого поранення отримала жінка.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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