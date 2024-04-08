Боррель: Військово-морська місія ЄС відбила 11 нападів єменських хуситів у Червоному морі

Спільна військово-морська місія Євросоюзу змогла відбити 11 нападів єменських хуситів у Червоному морі.
Про це повідомив глава євродипломатії Жозеп Боррель, передає "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.
Цю операцію схвалили керівник МЗС країн-членів ЄС ще 19 лютого.
Забезпечували супровід комерційних суден у Червоному морі військові кораблі, які беруть участь у місії. За словами Борреля, менше ніж за два місяці вдалося забезпечити супровід 68 суден. Тоді й відбили атаки бойовиків.
Командувач операції контрадмірал Васілеос Гріпаріс повідомив, що кораблі місії збили дев'ять дронів, один безпілотний надводний корабель і чотири протикорабельні балістичні ракети.
За словами Гріпаріса, передчасно робити висновки про досягнення місії, але командувач назвав її "шляхом вперед". "Ми показали, принаймні з тією кількістю засобів, які у нас є, що ми можемо робити", – сказав Гріпаріс.
Він додав, що територія, яку охоплює місія, більша за весь ЄС: зона операції охоплює Червоне, Аравійське і Оманське моря, а також Аденську і Перську затоки та північно-західну частину Індійського океану.
- 7 квітня стало відомо, що єменські хусити атакували ракетами і безпілотниками британські, американські та ізраїльські кораблі у Червоному та Аравійському морях і в Індійському океані. Йшлося, зокрема, про атаку на британський корабель і декілька американських фрегатів у Червоному морі, а в Аравійському морі та Індійському океані хусити атакували два ізраїльські судна, що прямували до ізраїльських портів.
- Опісля Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що їм вдалося знищити один мобільний ракетний комплекс класу "земля-повітря" на території Ємену, яку контролюють хусити. Американці також збили один безпілотний літальний апарат над Червоним морем.