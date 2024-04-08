Боррель: Військово-морська місія ЄС відбила 11 нападів єменських хуситів у Червоному морі

Зона операції охоплює Червоне, Аравійське і Оманське моря, а також Аденську і Перську затоки та північно-західну частину Індійського океану.

Спільна військово-морська місія Євросоюзу змогла відбити 11 нападів єменських хуситів у Червоному морі.

Про це повідомив глава євродипломатії Жозеп Боррель, передає "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Цю операцію схвалили керівник МЗС країн-членів ЄС ще 19 лютого.

Забезпечували супровід комерційних суден у Червоному морі військові кораблі, які беруть участь у місії. За словами Борреля, менше ніж за два місяці вдалося забезпечити супровід 68 суден. Тоді й відбили атаки бойовиків.

Командувач операції контрадмірал Васілеос Гріпаріс повідомив, що кораблі місії збили дев'ять дронів, один безпілотний надводний корабель і чотири протикорабельні балістичні ракети.

За словами Гріпаріса, передчасно робити висновки про досягнення місії, але командувач назвав її "шляхом вперед". "Ми показали, принаймні з тією кількістю засобів, які у нас є, що ми можемо робити", – сказав Гріпаріс.

Він додав, що територія, яку охоплює місія, більша за весь ЄС: зона операції охоплює Червоне, Аравійське і Оманське моря, а також Аденську і Перську затоки та північно-західну частину Індійського океану.