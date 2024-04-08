У ЄС сьогодні продовжать обговорення обмежень щодо імпорту з України

У Євросоюзі сьогодні продовжать обговорення обмежень щодо українського аграрного імпорту – після того як Польща і Франція вирішили, що останніх домовленостей недостатньо. Про це пише Politico.
Точка зору Єровради практично збігається з позицією Європарламенту – країни погоджуються з жорсткішими обмеженнями. Минулого місяця Європарламент ухвалив ініціативу Європейської народної партії, яка позиціонує себе як проукраїнську, щодо посилення обмежень на імпорт та розширення їх на більшу кількість продуктів, зокрема зерно.
Це перемога для потужного фермерського лобі Copa-Cogeca, яке переконало законодавців частково відмовитися від лібералізації торгівлі з Україною.
"Але хоча результат чудовий для лобістської групи та її членів, він поганий не лише для України, яка залежить від доходів від експорту сільськогосподарської продукції, а й для громадян ЄС, які зіткнуться з вищими цінами на продукти харчування через меншу конкуренцію та пропозицію", – зазначили журналісти.
Єдиної позиції в Європарламенті досі немає. Дві його найбільші групи – Європейська народна партія і Соціалісти і демократи, готові на додаткові обмеження, а інші, включно з Renew Europe і Greens, хочуть дотримуватися початкового компромісу.
Українська агропродукція в ЄС
- З початком масштабного вторгнення Росії ЄС скасував тарифи на український імпорт, аби підтримати українську економіку. Це було особливо важливим через блокаду росіянами морських шляхів експорту зерна з України. Але раптова поява безмитних зернових заполонила ринки сусідніх країн, таких як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія, що викликало гнів місцевих фермерів, які вважали недорогий український імпорт нечесною конкуренцією. Уряди у відповідь запровадили односторонні неузгоджені заборони, які Єврокомісія називала незаконними, несправедливими та такими, що суперечать принципу солідарності.
- Ця лібералізація була продовжена торік, але її термін збігає влітку 2024.
- 31 січня Єврокомісія рекомендувала продовжити торговельну лібералізацію, але з деякими змінами. Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023. Після цього фермери відновили в протести, а в Польщі деякі навіть висипали українське зерно з вагонів і вантажівок, при цьому ця продукція йшла транзитом до інших країн ЄС.
- Нещодавно Франція і Польща, як і Угорщина та Словаччина, відхилили компромісну угоду щодо розширення безмитного доступу України до ЄС. Париж і Варшава навіть стверджували, що нових обмежень на мед і зерно недостатньо.
- Нещодавно український прем’єр Шмигаль заявив, що Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 ввезення українських товарів без мит і квот. Очікується, що ухвалення домовленостей відбудеться вже у квітні.
- Днями в Єврокомісії повідомили, що напрацьовують механізми, які б дозволяли країнам ЄС окремо від централізованого рішення зупиняти безмитне ввезення товарів з України.