Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі

Адміністрація президента Джо Байдена надіслала офіційні співчуття у зв'язку зі смертю Раїсі та не висловила підтримку Раїсі.

Іран просив допомоги у США після аврії гелікоптера під час якої загинув іранський президент Абрагім Раїсі.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише агенція AFP.

У Держдепі зазначили, що Іран, який не має дипломатичних відносин з Вашингтоном після ісламської революції 1979 року, звернувся до США після того, як гелікоптер Раїсі розбився через туманну погоду.

"Уряд Ірану звернувся до нас з проханням про допомогу. Ми сказали, що будемо готові допомогти — те, що ми зробимо щодо будь-якого уряду в цій ситуації", — заявив речник Держдепу Метью Міллер.

"Зрештою, в основному з матеріально-технічних причин, ми не змогли надати таку допомогу", — додав він, не повідомляючи подробиці спілкування між обома сторонами, однак вказав, що Іран шукав допомоги одразу після цього, щоб знайти гелікоптер Раїсі.

Держдеп США у своїй заяві висловив "офіційні співчуття" у зв'язку зі смертю Раїсі. Адміністрація президента Джо Байдена назвала співчуття стандартними та не висловила підтримку Раїсі.

"Це була людина, на руках якої було багато крові", — сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, заявивши, що Раїсі несе відповідальність за "жорстокі" зловживання.

"Оскільки Іран обирає нового президента, ми підтверджуємо нашу підтримку іранського народу та його боротьбі за права людини та основні свободи", — йдеться в повідомленні.

19 травня в Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Раїсі.

Вночі у північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент та інші високопосадовці. Вертоліт врізався в гірську вершину і згорів.

Всі пасажири повітряного судна загинули. Окрім президента Раїсі, це, зокрема, міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан та губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі. Інцидент стався, коли Раїсі повертався з іранської провінції Східний Азербайджан.