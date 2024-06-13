Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі вплинути на рішення ВЛК

За даними поліції, чоловік отримав від 9 громадян близько 300 тис. гривень.

У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі вплинути на рішення ВЛК
У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі вплинути на рішення ВЛК
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліція затримала у Харкові 47-річного чоловіка, якого підозрюють у тому, що той за гроші обіцяв вплинути на рішення військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними поліції, чоловік отримав від 9 громадян близько 300 тис. гривень.

За ці гроші він обіцяв, що вплине на прийняття рішення протягом місяця лікарями ВЛК. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

До чоловіка звертались за допомогою чоловіки призовного віку, які намагалися ухилитися від мобілізації.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

  • СБУ заявила про ліквідацію ще однієї масштабної схеми ухилення від мобілізації. До оборудки, за даними спецслужби, причетна колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies