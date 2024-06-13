За даними поліції, чоловік отримав від 9 громадян близько 300 тис. гривень.

У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі вплинути на рішення ВЛК

Поліція затримала у Харкові 47-річного чоловіка, якого підозрюють у тому, що той за гроші обіцяв вплинути на рішення військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними поліції, чоловік отримав від 9 громадян близько 300 тис. гривень.

За ці гроші він обіцяв, що вплине на прийняття рішення протягом місяця лікарями ВЛК.

До чоловіка звертались за допомогою чоловіки призовного віку, які намагалися ухилитися від мобілізації.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.